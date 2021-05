El intendente de José C. Paz,.

La mujer especificó que se dirigió a su casa y entregó 30 mil pesos y algunos electrodomésticos a una persona, la cual le aseguró que su esposo sería liberado a la medianoche. Al no ocurrir esto, efectuó la denuncia.

El cuerpo de Ariel Robles, de 41 años, fue hallado este martes en cercanías al arroyo Pinazo del partido de José C. Paz. El hombre, que contaba con antecedentes penales, había sido secuestrado anoche en la localidad pilarense de Lagomarsino.

José C. Paz: Encontraron muerto a un hombre que había sido secuestrado en Pilar

