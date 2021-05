San Isidro ofrece una innovadora capacitación para potenciar emprendimientos

Cuentos como “Caperucita roja” o “Blancanieves” permanecen en la memoria de todos, lo que demuestra que la información dura no impregna de la misma manera como lo hacen los relatos. Bajo este paradigma, las empresas viraron su enfoque hacia un modelo que involucra lo que se llama storytelling.

