San Isidro: Alberto Cormillot brindó una charla sobre nutrición en Puerto Libre

Por último, Elvira Hubis, vecina de Martínez que presenció la charla, destacó la labor del Municipio: “Estas charlas son maravillosas y me parecen muy importantes. El Municipio nos invita a este lugar fantástico y todavía a nuestra edad, nos inculcan muchísimo”.

Acerca de la importancia de estas conferencias para la salud de los adultos, Daniel Ruvianes de San Isidro aseveró: “Soy participante activo tanto de las charlas de nutrición, como de otros talleres. A mí me ayudan muchísimo, por eso le estoy agradecido al Municipio y a la gente que trabaja en Puerto Libre”.