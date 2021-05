Juan Andreotti visitó el vacunatorio contra el coronavirus que se preparó en el Centro Universitario Municipal

Allí, en Virreyes, se reubicó el vacunatorio que se había instalado en la parroquia Nuestra Señora de Aránzazu, para brindar mejores comodidades a los vecinos de San Fernando. “La vacunación sigue avanzando en nuestro distrito, ya superamos las 32 mil dosis aplicadas, que es un número realmente muy importante”, destacó el intendente Juan Andreotti, quien además insistió en la importancia de inscribirse para obtener el turno de vacunación en la página web del plan de vacunación.

El Municipio de San Fernando colabora con la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional en el histórico plan de vacunación contra el coronavirus, y a ese efecto se coordinan en conjunto vacunatorios dispuestos en el microestadio del Polideportivo 2, el Hospital Cordero, el consultorio médico de SUTEBA y, el más reciente, el Centro Universitario Municipal de avenida Avellaneda 2270.

El intendente Juan Andreotti visitó esta dependencia que fue especialmente preparada, según explicó: “Trasladamos el vacunatorio aquí, desde la parroquia Nuestra Señora de Aránzazu, para una mejor atención a vecinas y vecinos. La vacunación avanza en el distrito, ya tenemos cuatro centros y superamos las 32 mil inoculaciones, que es un número realmente muy importante”.

“Todos los días estamos vacunando”, aseguró, y continuó: “Pedimos a quienes no se hayan inscripto que por favor lo hagan, lo que permitirá que la provincia de Buenos Aires les envíe el turno cuando les toque vacunarse. Es muy importante que todos nos anotemos, nos inmunicemos y nos sigamos cuidando, porque hoy estamos en un momento muy duro de la pandemia, donde los casos crecieron muchísimo en la Provincia y en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que debemos extremar los cuidados. Hoy los casos se están estabilizando, pero necesitamos bajar esta curva para poder ir retomando en perfectas condiciones todas las funciones de nuestra ciudad”.

“Es importante que se cuiden, el Municipio está presente, pero necesitamos la responsabilidad individual de cada uno. Ya estamos vacunando a los adultos mayores de 60 años y en pocos días estaremos terminando de vacunar a todos aquellos que se hayan anotado”, reiteró el jefe comunal, quien fue acompañado por el secretario de Salud Pública, Marcelo Campos.

Por último, agradeció “a cada una de las personas que trabajan en los centros vacunatorios, al personal médico, y a todos los colaboradores que realmente hacen un trabajo excelente, estando junto al vecino, acompañándolo y conteniéndolo en un momento tan importante”.

En cuanto a los vacunados, Lidia dijo: “Me siento muy bien. Estaba esperando este día, además la atención bárbara, un ejemplo los chicos, todos muy atentos y por eso lo agradezco. Yo estoy trabajando y me cuido, nos quedamos en casa, no salimos a ningún lado. Mi esposo ya se vacunó anteriormente, y usamos siempre el barbijo, el alcohol en las manos, estar distanciados de las personas y tratamos de no juntarnos, que es lo que hay que hacer, cuidarse. Creo que está en nosotros y sabemos bien lo que tenemos que hacer”.

“Muy agradecida por la atención que es hermosa, una maravilla. En todos lados de San Fernando fui muy bien atendida, y lo mismo me dicen mis vecinos. Ahora hay que seguir cuidándose más que nunca, porque lo más importante para todos es estar bien; mucha suerte para las enfermeras y para todos los que están trabajando, y muchísimas gracias”, agregó Alba, otra vecina.

Graciela dijo: “Esto me agarró de sorpresa, porque me llamaron anteayer. Me fijé y tenía turno para hoy, llamaron urgente y me dijeron que venga, y ya estoy vacunada. Fue rapidísimo, y me siento muy bien gracias a Dios. Esperaba más que nada porque hay gente mucho mayor que yo. Nos tocó a nosotros, pero ahora voy a llamar a la gente grande que tenemos en el Centro de Jubilados para que se anoten para vacunarse. Me atendieron perfecto, y las chicas son un amor”.

Y su esposo Carlos finalizó: “Ahora estoy más seguro no sólo yo, sino por mi trabajo de camionero. Espero que se vacunen todos, porque estamos frente a un enemigo peligroso que no se ve. Y que se cuiden todos, por la salud de uno, los hijos y los nietos”.