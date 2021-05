Malena Galmarini inauguró una nueva red cloacal que beneficiará a 8500 vecinos de General Pacheco

Finalmente, la presidenta destacó los trabajos que viene llevando adelante la empresa en este municipio: “En todas las localidades estamos avanzando. En 10 días comenzamos en Don Torcuato, una localidad que hace muchos años que espera el agua y las cloacas. Estamos con agua también en Benavídez, avanzando en López Camelo, en Tigre Centro, y no sólo haciendo obras de expansión sino también obras de mantenimiento de aquellos lugares y barrios donde ya tienen el servicio. Es tan importante llegar donde todavía el agua no llega cómo mejorar la red existente que tiene muchos años, entonces esa es la forma para que cuando llega el agua, llegue lo bueno del agua”.

Esta obra permitirá el transporte de los líquidos cloacales de la zona hacia la Planta Depuradora Norte, donde se realizará el proceso de tratamiento final para luego vertirlos al río en óptimas condiciones reduciendo el impacto ambiental. “Es una obra que lleva 18 mil metros lineales de caño, que salió 112 millones de pesos pero lo importante no es eso, sino que va a beneficiar alrededor de 8500 vecinos y vecinas”, destacó la presidenta de AySA.

Terminado el recorrido, Malena Galmarini declaró: “La verdad que estoy contenta cómo cada vez que me toca venir a Tigre. No es un secreto que Tigre es mi lugar en el mundo. Acompañar a mis vecinas y mis vecinos en un día tan importante cómo hoy en una localidad como Pacheco que hacía tantos años que esperaban poder conectarse a la cloaca”.