Inmobiliarias: Un inquilino platense denunció la impunidad con que operan algunas de ellas

“Hacer viviendas no es solamente darle.

La denuncia de este joven tuvo un enorme eco entre la comunidad de inquilinos que se manifestó indignada, per acostumbrada a los atropellos de los intermediarios a la hora de alquilar. El accionar de la inmobiliaria viola el 4,5% de comisión estipulado según la ley de alquileres, además de desconocer lo que la norma estipula en relación a los aumentos. Estos deben ajustarse una vez por año con una fórmula compuesta en un 50% por la evolución de los salarios, el índice Ripte; y 50% por la evolución de la inflación que mide el INDEC.

“Alguno de acá que entienda, ¿me pueden cobrar esta barbaridad por un alquiler de 20 mil pesos en La Plata, casi 120 mil pesos, no es mucho?”, denunció desconcertado el usuario @matiborra en la red del pajarito, y luego procedió a compartir el chat completo de lo conversado con el representante de la conocida inmobiliaria platense.