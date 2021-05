La Nación destinó sesenta millones de pesos al Parque Industrial Tecnológico Aeronáutico de Morón

Asimismo, el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación y el intendente de Morón firmaron un acta de intención para el fortalecimiento del Instituto de Desarrollo Empresarial Bonaerense – Morón, para la creación y fortalecimiento de las pymes de la industria, el comercio, los servicios, el agro, la minería, la pesca y los restante sectores productivos que se desarrollen en el partido mediante la entrega de un aporte no reembolsable de 1 millón 300 mil pesos.

Una de ellas es la empresa CRUX MARINE quién recibió un certificado de un aporte no reembolsables por 15 millones de pesos para el desarrollo de boyas inteligentes de señalización y monitoreo marítimo.

Dicho programa tiene entre sus objetivos la planificación productiva y generación de empleo local, con una fuerte mirada en el fomento y desarrollo sustentable e inclusivo. Entre otros beneficios, se encuentran los aportes no reembolsables de hasta 60 millones de pesos por proyecto destinados a obras de infraestructura intramuros y estudios para la construcción, ampliación y/o regularización del parque.

Por su parte, Kulfas detalló que “es un aporte no reembolsable para generar más obras de desarrollo aquí dentro del parque, y por otro lado, un conjunto de créditos de tasas subsidiadas y aporte no reembolsables para empresas de Morón, algunas del Parque, otras dentro de la localidad”. Agregó que “cuando iniciábamos la gestión en diciembre del 2019 nos encontrábamos con una política industrial prácticamente desbastada, desactivada y ahora estamos enfocando de nuevo el eje en la producción del trabajo nacional para poner a Argentina de pie”.

A través de un acto presidido por el intendente Lucas Ghi y los ministros de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas; y de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia, Augusto Costa, se realizó la entrega de 60 millones de pesos no reembolsables al Parque Industrial Tecnológico Aeronáutico por medio del Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales.

