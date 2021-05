En un año, el Hospital de Morón duplicó su capacidad de brindar asistencia respiratoria

Por su parte, vale destacar que no se suspendió la atención de ninguna de las patologías generales, tanto en el hospital como en los consultorios externos que cuenta el sistema público de Morón. Sólo fueron suspendidas algunas cirugías que no revestían urgencia. Los sectores de maternidad y neonatología, por ejemplo, dos de los más destacados del hospital, continuaron atendiendo con normalidad, incluso aumentaron los partos en algunos períodos del año pasado.

Además, en el contexto de pandemia, se reestructuró el funcionamiento general del hospital, tanto en la circulación como a los procesos de atención. Se dividieron las guardias para evitar el cruce de pacientes con coronavirus con quienes acuden por otras patologías generales. Con el mismo objetivo, se dividió el personal para que las y los médicos, enfermeros y otro personal de salud que están cumpliendo tareas en áreas vinculadas al coronavirus, no compartan espacio con otros profesionales o pacientes.

Respecto al sistema de provisión de oxígeno, el sector de internación, las guardias de pediatría y adultos, y el sector de tocoginecología cuentan con sistema de oxígeno central y, hasta el día de hoy, no sufrió faltante. Por otra parte, las 20 camas agregadas en sectores anexos como el módulo de coronavirus, para atender la demanda generada por la pandemia, son abastecidas con oxígeno envasado en tubos.

Además de los equipos adquiridos durante el último año para hacer frente al coronavirus, se construyó una carpa y un módulo sanitario con 20 camas, 3 consultorios, sala de hisopado y guardia especial para patologías asociadas al coronavirus. Estas instalaciones se montaron en un sector anexo al edificio, donde en la anterior gestión de Lucas Ghi se había proyectado la segunda etapa de construcción del hospital, que implicaba una ampliación considerable del mismo, con nuevo laboratorio, área de diagnóstico por imagen y hemoterapia, todos con aparatología de avanzada, entre otros servicios. Esto no fue posible debido a que el ex intendente Ramiro Tagliaferro paralizó el proyecto durante los 4 años de su gestión.

En este sentido, el jefe comunal remarcó que “esta nueva entrega de equipos e insumos no es hecho aislado, tiene que ver con una matriz de funcionamiento y nosotros entendemos que no hay margen para medidas unilaterales, aisladas y descoordinadas”. Y agregó que “es el esfuerzo permanente lo que nos ha permitido dotar a esta institución, y a cada institución sanitaria de Morón y la Provincia, de los recursos necesarios”. “El año pasado, ante una situación de zozobra y de una exigencia que temíamos que nos desborde, finalmente, logramos neutralizar esa situación”, añadió.