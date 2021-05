“La población debe tomar conciencia del momento que estamos atravesando”, afirmó Zamora

Por último, el jefe comunal de Tigre destacó el compromiso de los vecinos que hacen control social y fue categórico sobre el acatamiento de las medidas sanitarias: “La población debe tomar conciencia del momento que estamos atravesando; nosotros siempre lo decimos: el Gobierno por sí solo no puede llegar a una administración de la pandemia. Cuando hay normas hay que respetarlas e ir a fondo con aquellos que desconocen la gravedad de la crisis”.

Luego, continuó: “El caso de Nordelta se hizo visible pero también hubo registro de fiestas clandestinas en la zona de Islas. En ese sentido, el trabajo de investigación articulado entre las fuerzas policiales provinciales y municipales nos permite anticiparnos a las convocatorias de estos eventos. Frente a estos casos, es fundamental llevar adelante un monitoreo efectivo y actuar en consecuencia para evitar este tipo de concentraciones no autorizadas que peligran el aumento de contagios por coronavirus”.