Así, se redujeron en un 75 por ciento la cantidad de fiestas privadas y clandestinas desarticuladas. En concreto, hubo 24 durante el mes de marzo y solo 6 durante el mes de abril. Además, se destaca que durante el último fin de semana no se registró ninguna de estas reuniones ilegales en todo el distrito.

Por el incremento de los controles, el fin de semana no se registraron fiestas clandestinas en Escobar