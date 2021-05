Saavedra además subrayó: “Nosotros utilizábamos un metro cúbico por día de oxígeno en el Hospital Angio, con una máscara de 15 litros por minuto, y hoy de 300 metros cúbicos diarios pasamos a tener una demanda de 1000 metros cúbicos por día, por lo que se triplicó. En ningún momento José C. Paz se quedó sin oxígeno, esto quiero aclararlo, pero sí aumentó la demanda. La capacidad en terapia está al límite, por eso el intendente municipal buscó la manera de obtener oxígeno de una manera autónoma”.

De esta forma, José C. Paz obtiene un equipo con tecnología de última generación que generará oxígeno, que será instalado en los próximos días en el Hospital Cardiovascular y Metabólico “Miguel Ángel ´Maca´ Bulján”

Ishii subrayó al respecto:“Tomé la determinación de comprar este equipo que produce oxígeno ante la alta demanda por el incremento de casos de coronavirus, y para asegurarnos una cantidad de oxígeno suficiente que garantice satisfacer las necesidades en caso de que haya un agravamiento de la situación. De esta manera nadie en José C. Paz se va a quedar sin atención médica, por eso hemos construido tantos hospitales. Hoy la prioridad es la salud.”

El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, decidió cubrir la alta demanda de oxígeno que se vio triplicada por la pandemia de coronavirus con la compra de un Equipo Generador Autónomo, que produce 30 metros cúbicos de oxígeno medicinal por hora, para ser usado por los hospitales municipales del distrito.

José C. Paz adquiere un equipo para producir su propio oxígeno medicinal

