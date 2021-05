Alberto Fernández tomó juramento como nuevo ministro de Transporte a Alexis Guerrera

Antes de la jura, el jefe de Estado pidió un “fuerte aplauso” para el ex ministro y después señaló, dirigiéndose a Guerrera: “Te tocan dos cosas difíciles, la materia y reemplazarlo a Mario. Ha sido tu amigo también y has trabajado con él. Para nosotros es un gran placer recibirte en el gobierno. Los amigos de General Pinto deben estar orgullosos que un hombre de ahí haya llegado acá al gobierno nacional, muy merecido”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com