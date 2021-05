Nordelta vuelve a dar la nota: Fiesta clandestina con decenas de asistentes y hasta una banda de cumbia

“Digame su nombre y apellido porque usted entró de forma incorrecta. ¿Sabés cuál es el problema? Acá hay un delito, que lo voy a filmar, porque el señor me está diciendo que ingresó en forma rudimentaria al barrio, porque lo dejaron entrar de la guardia”, le preguntaba el hombre a los oficiales, mientras los filmaba con la cámara de su celular y sin un tapabocas puesto. “Usted está siendo filmado como prueba para una futura causa por entromecimiento (sic) a un domicilio privado”, agregó el prepotente vecino.

Entre los asistentes, además, se encontraba el futbolista y ex jugador del Club Atlético Boca Juniors, Clemente Rodríguez, que fue captado en fotos y videos que algunos de los presentes compartieron en redes sociales.

La fiesta clandestina se realizaba el sábado por la tarde en un lote del barrio privado El Yacht, y fue denunciada por un vecino. En el lugar, los efectivos de la Estación de Policía Departamental de Seguridad de Tigre no se encontraron con una simple reunión, ya que la fiesta tenía cerca de 70 personas invitadas, un importante equipo de sonido dispuesto para un DJ y una suerte de escenario improvisado donde una banda tocaba cumbia en vivo. Nadie usaba barbijo, por su puesto.

Nordelta, el barrio privado de Tigre, vuelve a dar la nota por un hecho repudiable. A días que trasciendan videos de dos vecinos corriendo picadas con Ferraris por las calles del barrio , el complejo vuelve a ser noticia ya que albergó en su interior una fiesta privada con decenas de personas, una banda de cumbia y hasta la presencia de un ex futbolista de Boca.