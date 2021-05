El Partido Justicialista de Tigre celebró, de forma virtual, el Día del Trabajador

Y agregó: “Es el tiempo de la unidad. Debemos dar un apoyo profundo y fuerte a nuestro presidente de la nación que está dando una batalla terrible contra una oposición que es la más acérrima de los últimos años, acompañado por un gobernador de la provincia de Buenos Aires que está ante uno de los grandes frentes de batalla. Acompañamos su posición, porque busca defender y cuidar la vida de nuestra población. La unidad vuelve a cobrar valor y nos tiene que mover para pelear más derechos por los ciudadanos y construir un frente político y social que nos permita ganar derechos para todos y todas. En Tigre pedimos esa unidad, que tiene que ver con un proyecto político que permite la participación de todos los sectores del Frente de Todos. Por eso desde mi lugar, estoy abierto a la unidad y al compromiso de todos, pero no hay que perder el norte y para eso necesitamos organizaciones gremiales sólidas y fuertes que nos acompañen y que no nos permitan salir de la huella de la justicia social y de la reivindicación de los sectores más postergados de la Argentina”. “Es muy importante en los años que vienen tener a trabajadores organizados y conscientes de su rol en el Frente de Todos para lograr evitar que se contamine nuestro espacio con ideas neoliberales. Los únicos garantes que pueden lograr eso son los trabajadores y militantes de espacios y barrios organizados”, cerró.

