Vía Zoom, Jorge Rachid le habló de la pandemia al peronismo de 3f

“El gobierno de CABA tiene un orden de prioridades no solamente reñido con la salud publica, sino con la educación”.

“La pandemia esta en la centralidad de la agenda, de la gente y los gobiernos, pero no siempre con el mismo orden de prioridades”

Con el objetivo de exponer la temática “Pandemia, Prevenciones y Escenario político”, el dr. Jorge Rachid dialogó con cuatrocientos oyentes via Zoom, y más de dos mil personas en la transmisión en directo via redes sociales.