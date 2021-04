Coronavirus: El presidente puso en funciones a la Mesa de Salud y Educación

El presidente recordó que “de las 24 jurisdicciones, 20 tienen clases presenciales”, y remarcó que lo “que pasa en el Área Metropolitana de Buenos Aires no es igual al resto del país”.

“Estamos haciendo un enorme esfuerzo para tener la mayor presencialidad posible”, explicó, y señaló que “las aulas no son el problema, el problema es la circulación”.