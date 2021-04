Sujarchuk presentó móviles de seguridad junto a De Pedro, Magario y Teresa García, y dijo que “este gobierno gobierna para todos”

Por su parte, la vicegobernadora de la Provincia, Verónica Magario, hizo especial mención a los sectores jóvenes de la sociedad, a quienes instó a “solidarizarse en esta etapa de restricciones”, agregando el pedido de que “tengan estos cuidados por un tiempo. Necesitamos bajar la curva de contagios y encontrar la normalidad”. “A nuestros jóvenes y adolescentes quisiera decirles que esta vez es más corta, es distinta a la cuarentena del año pasado, que tenemos que enfrentarlo y atravesarlo, pero que no nos genere angustia. Es un tiempo distinto porque la vacuna ya es parte de la gran solución”, comentó la ex intendenta de La Matanza.

La ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Teresa García, se refirió, a su turno, a las medidas tomadas recientemente por el gobierno nacional en el marco de la pandemia de coronavirus, señalando que “para nosotros lo primero es el cuidado de la salud de la gente”, y llamó a “acompañar a este gobierno y no hacer caso a las permanentes afrentas y ataques que tenemos, ya que acá hay un equipo enorme que solo está preocupado por cuidar la salud de todos los argentinos”.