El presidente anunció la extensión de las restricciones y clases virtuales en el AMBA

“La situación no se encuentra de ninguna manera resuelta. La cantidad de casos es realmente muy elevada”, señaló en su discurso el jefe de Estado, y expuso que “la situación epidemiológica en el AMBA es crítica y tenemos otras zonas con alta tensión sanitaria”.

Hasta al menos el 21 de mayo, no habrá clases presenciales ni actividades educativas no escolares presenciales en los todos los niveles. En ese sentido, avanzan en la Justicia bonaerense varios amparos presentados tanto por padres, como por instituciones educativas e intendentes opositores.