Valenzuela planteó al gobernador un equilibro entre salud y trabajo

“Es necesario que encontremos un equilibrio entre las medidas y el trabajo. Hay un gran esfuerzo por parte de los comercios, las pymes y la construcción por salir adelante y sería muy frustrante para ellos tener que cerrar, sobre todo cuando ven escenas de gran concentración de personas en mercados y ferias”, comentó Valenzuela. Y agregó: “Los negocios, las empresas y las constructoras no son focos de contagios, todos cumplen con los protocolos y necesitan estar abiertos y activos para no desaparecer”.

