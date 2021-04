Malvinas Argentinas trabaja con Nación para capacitar y brindar herramientas a los vecinos

Por su parte, Arroyo explicó: “Lo que se está haciendo en Malvinas Argentinas es muy importante porque combina capacitación y trabajo. La gente hace un curso de peluquería y se va con un kit de herramientas para poder trabajar y montar su negocio. Lo mismo con lo textil, carpintería, herrería, gastronomía, marketing. Se combina estudio/trabajo. La gente se capacita y luego accede a un kit de máquinas y herramientas para trabajar. Hay 6 millones de personas que se desempeñan de esta forma en nuestro país, que desarrollan su propia actividad y que no pueden acceder a un crédito para comprar lo que necesitan. Acá acceden al curso gratuito que da la Municipalidad y a las máquinas y herramientas que lleva adelante el Estado nacional”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com