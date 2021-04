El Municipio celebró el Día del Animal con un operativo de castración y vacunación en la Plaza San Pablo

Los vecinos presentes en la Plaza San Pablo junto a sus mascotas también opinaron sobre el operativo. Por ejemplo, Victoria destacó: “Tengo tres perros y me parece genial que hagan estos operativos. Hoy vine a vacunarlos y la atención es excelente, espero que lo sigan realizando porque al ser gratuito es muy beneficioso para los vecinos”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com