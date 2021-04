“Hacer viviendas no es solamente darle.

En esa línea, Mayra Mariani concluyó: “Nosotros desde marzo empezamos a impulsar fuertemente la responsabilidad social empresarial, trabajando en este caso con Fundación Equidad. Estamos haciendo que la rueda circule y me parece que es clave que las empresas nos juntemos y unamos nuestras fuerzas, lo que cada uno sabe y brindarlo a la comunidad para que la comunidad pueda trazar desde todos lados. La Fundación Equidad es la que hace el trabajo técnico y nosotros somos las que unimos las voluntades”.

Hoy, en la Municipalidad de Avellaneda, en el Salón Eva Perón, se llevo adelante una nueva entrega de computadoras. La directora de Relaciones Institucionales de AySA, Mayra Mariani, realizó la entrega junto a Dario Palik, subsecretario de Obras Públicas del Municipio, y al finalizar la misma declaró: “Hoy estamos en el municipio de Avellaneda, contentos, cerrando un poco el ciclo de entregas que ya iniciamos desde marzo junto con la Fundación Equidad de computadoras que ya AySA no las tenía en uso. Junto con la Fundación Equidad decidimos reciclar y rearmar estas computadoras para que puedan serles funcionales, en este caso, a las cooperativas”.

Además, ya se han entregado a la fundación, con el mismo fin, otras 258 computadoras que se encontraban obsoletas y 179 monitores. La Fundación selecciona los elementos que todavía sirven y arman nuevas PCs para acompañar el trabajo de las cooperativas que participan de los convenios A+T y C+T.

En un trabajo conjunto que se viene realizando desde principio de año, AySA y la Fundación Equidad ya llevan entregadas 48 computadoras a 24 cooperativas que ejecutan las obras a través del programa A+T y C+T -Agua+Trabajo y Cloaca+Trabajo- en toda la concesión de la empresa, para que puedan realizar sus trabajos administrativos.

AySA recicla y entrega computadoras a las cooperativas que trabajan en los planes de A+T y C+T