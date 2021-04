Pilar: Se suman veinte camas de terapia al sistema sanitario de Presidente Derqui

Al respecto, el intendente Federico Achával destacó: “Desde el primer día pusimos como prioridad la salud y la vida de todos los pilarenses. En este contexto, es esencial seguir ampliando el sistema sanitario. Hoy recorrimos la Unidad de Diagnóstico Intermedio de Derqui, que inauguramos hace poco, donde tomamos la decisión de ampliar en 20 nuevas camas que ya están funcionando. Este nuevo equipamiento es fundamental porque nos permite desagotar el Hospital de Presidente Derqui que estaba con un alto nivel de ocupación y dejar que ahí funcione todo lo relacionado con covid, mientras que en la Unidad de Diagnóstico Intermedio se traten los pacientes que no padecen coronavirus”.

El Municipio continúa reforzando el sistema de salud en las localidades. En esta ocasión, se incorporaron 20 camas de terapia intensiva a la Unidad de Diagnóstico Intermedio de Presidente Derqui para pacientes que no padezcan patologías relacionadas con el coronavirus. De esta manera, se descomprime la atención en el resto de los hospitales municipales y se continúa dando batalla a esta pandemia para cuidar a todos los vecinos.