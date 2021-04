Vicente López realiza una renovación integral del “Paseo de los vientos”

Asimismo, esta obra se lleva adelante junto a la mesa ambiental de Vicente López, donde funcionan distintas organizaciones no gubernamentales, logrando que se reforeste con especies nativas, teniendo en cuenta la realidad del medio ambiente.

En este sentido, el jefe comunal expresó: “El ‘Paseo de la costa’ es un emblema de Vicente López, pero no nos quedamos con lo que teníamos, sino que seguimos apostando a la costa, generando nuevos y mejores espacios para que todos los bonaerenses puedan disfrutarlo”.