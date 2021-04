San Isidro lanzó el programa sustentable “Buena Madera”

Tras finalizar la recorrida por el barrio La Cava, Macarena Posse, a cargo de la coordinación entre el Municipio, entidades intermedias y vecinos, remató: “El programa ‘Buena Madera’ tuvo muy buena aceptación por parte de los vecinos y vecinas ya que ahora no tienen que comprar madera y pueden seguir ayudando a chicos y chicas que asisten a comedores. Seguimos trabajando por un San Isidro cada vez más sustentable”.

El circuito de esta nueva acción sustentable de reutilización de madera nace en la vía pública. Cuando se realizan trabajos de poda y raleo del arbolado urbano, el Municipio utiliza maquinaria -chipeadora- para triturar y reducir ramas, pero hay troncos que por su gran envergadura no entran en ese equipo, entonces, se emplea otra máquina especial para lograr convertir esa madera en leña.