Vuelven a cerrar accesos a Capital desde Provincia

Esta mañana, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederic, se reunió con funcionarios porteños, a quienes les hizo saber la decisión de cerrar varios pasos entre la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma en el horario de 20 a 6 de la mañana, para así centralizar en pocos cruces los controles para evitar que no circulen quienes no tienen permiso.

