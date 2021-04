Zabaleta y Di Tullio recorrieron las obras de ampliación del Hogar de Abrigo “Eva Duarte”

Por su lado, Di Tullio manifestó: “Estuvimos recorriendo el avance sustancial de la obra, en enero estuvimos firmando el convenio con la Fundación del Banco Provincia, con el presidente del banco y con el intendente, y esto es parte de los objetivos de un banco público, del intendente, del municipio y del Estado en general, acompañar a los más vulnerables, que en este caso son niñas que tienen todos sus derechos vulnerados. Cada vez que vengo y hay un avance tan significativo de estas obras me lleno de alegría”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com