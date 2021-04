Valenzuela coordinó con Frederic la llegada de más fuerzas federales a Tres de Febrero

Así, los participantes destacaron la necesidad de seguir promoviendo acciones coordinadas que permitan prevenir y actuar eficazmente frente a los delitos en la provincia. Para lograrlo, debatieron sobre el Operativo Centinela 2, programa que se está llevando adelante actualmente y contempla el despliegue y el aumento de fuerzas federales en los diferentes territorios, y sobre los mapas del delito de los distritos para evaluar cada situación en particular.

