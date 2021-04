Intendentes del oeste se reunieron para coordinar acciones ante el avance de la segunda ola

“Hacer viviendas no es solamente darle.

Frente a las nuevas restricciones, el intendente Diego Valenzuela decidió que mientras estas medidas estén activas, no habrá estacionamiento medido en Caseros y Ciudadela, Tres de Febrero. Mismo camino tomaron los jefes comunales de Morón y San Martín.

“Estamos unificando miradas y acciones en un territorio donde no hay fronteras ni geográficas ni políticas frente a la pandemia”, cerró Menéndez.