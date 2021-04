Tres de Febrero entregará kits para cuidar a los pacientes con coronavirus

Luego, el equipo municipal se encargará de contactar a los pacientes que lo requieran para su entrega inmediata. Tendrán especial consideración aquellos de alto riesgo o de los que se sospeche posibles complicaciones y que no cuenten con el apoyo de una cobertura médica privada, laboral o PAMI.

El kit se entregará a los vecinos identificados con la posibilidad de sufrir complicaciones relacionadas con la disminución de oxígeno en sangre por debajo de los parámetros normales, que puede derivar en una insuficiencia respiratoria grave. Incluye materiales necesarios para el autocontrol y para detectar a tiempo alguna problemática. Entre las principales herramientas se proveerá un termómetro digital, un oxímetro de pulso, paracetamol y una guía para el control y uso de los materiales entregados, además de juegos para sobrellevar mejor el aislamiento. También, según cada caso en particular, se le pueden agregar más medicamentos.

A partir del aumento sostenido de casos de coronavirus en el Área Metropolitana de Buenos Aires, la Municipalidad de Tres de Febrero impulsó el kit “3F te cuida”, una iniciativa para asistir a los pacientes contagiados que sean de riesgo y no tengan cobertura médica. Esta medida, junto a otras destinadas a reforzar la respuesta sanitaria ante esta segunda ola de pandemia, consiste en brindar una serie de elementos de primeros auxilios y tecnología para hacer un seguimiento remoto de la persona.