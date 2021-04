Comienza en Malvinas Argentinas el primer Curso Internacional de Cirugía Esófago-Gástrica

Caiña, quien además es presidente de la Sociedad Argentina de Cirugía Digestiva, agregó: “Va a estar dirigido no solo por mí sino por el profesor Adolfo Badaloni, jefe de Patología Esofágica de la Fundación Favaloro. Van a intervenir países como Paraguay, Chile, Colombia y Brasil. Es un avance muy importante para la educación de nuestros médicos residentes”.

Tendrá una duración de dos meses y podrá realizarse en forma virtual. En tiempos de pandemia, el sistema de salud malvinense no deja de capacitar a sus residentes para brindar una mejor atención. Se da gracias a la unión entre el Municipio y la Sociedad Argentina de Cirugía Digestiva.