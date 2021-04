Insaurralde anunció la entrega de un beneficio económico a casi dos mil trabajadores de salud de Lomas

El ex presidente de la Nación.

De esta forma, los trabajadores y las trabajadoras de salud lomenses recibirán bonos no remunerativos. El reconocimiento alcanza a 1983 trabajadores y trabajadoras del Municipio y de la provincia de Buenos Aires con una inversión total de 46 millones 630 mil pesos, y abarca a personal del Hospital de Llavallol, del Hospital Gandulfo, del Hospital Alende, de la Unidad de Pronta Atención de Fiorito y de las unidades sanitarias de Lomas de Zamora.