Por contagios múltiples de coronavirus, clausuran el destacamento policial de Monterrey

¿Por qué se dieron esos contagios? Al parecer, una mujer fue detenida por apuñalar a un vecino, y como no había cupo en otras dependencias, quedó alojada en el destacamento policial de Monterrey.

Ocurre que la dependencia debió cerrar por contagios múltiples de coronavirus entre el personal. Según pudo saber SM noticias, sobre una planta de 16 efectivos, 13 dieron positivo. Solo el comisario y dos efectivos no se contagiaron.