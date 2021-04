El presidente visitó Merlo y anunció la instalación de cuatro mil paradas de colectivo con dispositivos de seguridad

“Las 60 nuevas patrullas son producto de esa decisión del presidente y del gobernador de apostar a la provincia de Buenos Aires en una temática que era urgente abordar”, afirmó Menéndez, y dijo: “El gobierno nacional, el provincial y los municipios no pensamos en las próximas elecciones, estamos pensando en las próximas generaciones de argentinas y argentinos”.

En homenaje al ministro Mario Meoni, fallecido el viernes último, Sergio Massa dijo que los convenios que se firman hoy cuidan su legado, porque como ex intendente él sabía que “cada túnel, cada puente, cada vagón que subíamos a las vías, se transformaba en un pasito para que la gente viva un poquito mejor”.

El mandatario aseguró que este plan es una respuesta al problema de la inseguridad y tiene que ver con “que el que tiene que tomar un transporte público no tenga en el instante en el que está esperando la sensación de que todo puede irle mal o de que todo pueda cambiar en un segundo”.