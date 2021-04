Continúa el trabajo coordinado entre los equipos de Salud y Seguridad frente a la pandemia

Ante posibles síntomas de coronavirus o alguna duda, los vecinos podrán comunicarse al 107, línea del SAME, o 109, del área de Salud.

Por su parte, el director del SAME, Flavio Fernández, afirmó: “Es fundamental que nos sigamos cuidando, apelando al compromiso social y colectivo. Contamos en el SAME con excelentes profesionales para acudir ante una urgencia”.

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, visitó junto al secretario de Salud, Andrés Scarsi, el Centro de Operaciones y Monitoreo, donde dialogaron también con el personal de Seguridad y SAME sobre las tareas que se están realizando de forma conjunta para una mejor atención al vecino.

En el Centro de Operaciones y Monitoreo funciona el Centro de Despacho Unificado, donde se coordinan las acciones entre Seguridad, Tránsito, Defensa Civil y se atienden las llamadas de las líneas 107, del SAME, y 109, del área de Salud, con el propósito de dar respuesta inmediata a los vecinos.