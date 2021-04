¿Qué opina la gente en las calles del conurbano sobre la vuelta a Fase 1 de cuarentena?

SM Noticias salió a la calle en San Miguel para hablar con los vecinos y preguntarles si estarían dispuestos a acatar nuevas restricciones. Ante la inminente vuelta a una cuarentena estricta en el Gran Buenos Aires, la mayoría de los consultados afirmaron que aceptarían quedarse en sus casos, aunque también reconocieron que esto los perjudicaría económicamente.

“Si es necesario acataremos, me perjudicaría económicamente pero entiendo si es necesario”, respondió un joven sanmiguelino ante la pregunta. “Que no me guste es diferente a si hay que hacerlo. También sé que yo puedo, pero hay gente que no”, agregó.

“En estos momentos, los que saben son los que tienen que determinar. Me vería perjudicado, pero creo que la salud está primero”, aseguró otro hombre.

“Nos complicaría económicamente, pero estaríamos dispuestos a acatar”, fue la respuesta más encontrada sobre la avenida Presidente Perón. “Priorizo la salud, creo que lo principal es el derecho a la vida”, también opinó una mujer. Incluso un muchacho se animó a decir que “estaría bueno que todos nos quedemos en nuestras casas”.

Entre las opiniones negativas, un comerciante manifestó que no estaría de acuerdo en acatar más restricciones. “Tenemos que trabajar, si cierran se va a pudrir todo. Sufrimos mucho el año pasado. Pienso que no va a dar resultado”, señaló. Asimismo expresó que la solución podría venir de la mano de un cese de actividades más temprano.

Por su parte, una mujer, que afirmó ser trabajadora de la salud, indicó que es una buena idea el cierre de actividades. “Es imposible de cumplir, creo que administrada podría ser, pero no volver a lo mismo de antes”, dijo.