El Auditorio Néstor Kirchner fue sede de una jornada de colecta de sangre y muestras de plasma

Por su parte, Gabriela, una vecina de San Alberto que participó de la jornada, agregó: “Donar es muy importante porque cada donante puede ayudar a varias personas que actualmente atraviesan la enfermedad. Me pone muy contenta haber participado de la actividad y ojalá que se repitan para que se sume cada vez más gente”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com