En Moreno, entregaron 20 motos para la Policía Bonaerense

Además, Fernández agregó que “estamos trabajando en la compra de 60 vehículos más para fortalecer la infraestructura de la Policía, para que puedan trabajar en mejores condiciones y podamos también reducir el delito en Moreno”. “También estamos trabajando en la incorporación de cámaras nuevas para ampliar la capacidad del Centro de Monitoreo”, añadió, y destacó: “Cuando hablamos de políticas integrales tenemos que que tener en cuenta el trabajo social de inclusión, como el seguimiento de jóvenes en conflicto con la ley para que tengan un acompañamiento y no vuelvan a reincidir, la atención a las víctimas y todas las políticas que podemos llevar adelante por ahora en el marco de la pandemia.”

