Pilar suma camas de terapia intensiva para enfrentar la segunda ola de la pandemia

Finalmente, Achával dijo: “Lo de hoy es un claro ejemplo de lo que hay que hacer, no solamente construir lo edilicio, sino también poner nuevo equipamiento, nuevas tecnologías, capacitar al personal. Nicolás y su equipo están desde el primer día siguiendo con enorme compromiso lo que pasa con coronavirus en el distrito, con la posibilidad de reforzar los 3 centros de testeo, con el desafío de llevar adelante la campaña de vacunación más grande de la historia de la Provincia. Junto a la Provincia hemos inaugurado el hospital en Presidente Derqui y reforzado el Hospital Sanguinetti. Y hoy recorrimos también el hospital central de Pilar que es un sueño de muchos pilarenses y un compromiso de esta gestión, y que ladrillo a ladrillo empiece a convertirse en una realidad es muy importante”.

