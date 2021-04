Jorge Macri presentó “una propuesta alternativa para sostener las clases presenciales” en Vicente López

Macri tiene una propuesta para la vuelta de la presencialidad, que tiene diferencias de acuerdo al nivel educativo. Así, para maternales, jardines de infantes y escuelas primarias, “para quienes no puedan llevar a los chicos en bicicleta, auto o caminando, proponemos implementar un sistema junto con los transportes escolares y en coordinación con las escuelas”, indicó.

“Quiero compartirles una propuesta alternativa para sostener las clases presenciales en la Provincia”, comunicó el jefe comunal de Vicente López, Jorge Macri, en sus redes sociales, y agregó: “Ya sabemos que cumpliendo con los protocolos el aula no contagia. Por eso, es fundamental segmentar las medidas por niveles educativos y reducir el uso del transporte público”.