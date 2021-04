Concejales del PJ dicen que Valenzuela “es un provocador” y lo acusan de “desobediencia civil”

“Estos son tiempos de cuidar a la población, y no de especulación política”, sostuvo el dirigente, consultado por la consecuencia electoral que pueden tener estas medidas antipáticas para vasto sector poblacional. “El que especula es el intendente”, insistió Rodríguez.

“Las autoridades municipales están incitando a los padres a hacer presentaciones judiciales por la presencialidad en las escuelas”, dijo el presidente de la bancada opositora, Máximo Rodriguez, quien defendió el decreto presidencial que suspendió las clases en el conurbano. “El intendente -Valenzuela- iba a los centros maternales, promocionando que tenía los colegios abiertos, y eso consideramos que no es adecuado”, dijo el hombre del Frente de Todos, quien aseguró que funcionarios municipales y concejales impulsaron reuniones en el CEDEM 1 arengando amparos de padres e instituciones educativas.