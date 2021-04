Morón y Enacom suman recursos para garantizar la conectividad en la educación

Sobre este tema, Ghi afirmó que “ahí donde el mercado no llega, porque entiende que no es rentable, nosotros procuraremos la integración”. Por su parte, Urquiza agregó que “fue fundamental que nuestro gobierno lo haya proclamado en términos de derecho y acceso a un bien público, que es en competencia pero que tenemos que garantizar las condiciones para que esta iniciativa nos permita seguir garantizando el ejercicio del derecho a la conectividad para estudiar, trabajar, divertirnos y la salud”.

Además, en un trabajo articulado entre el ente y la Sociedad Anónima de Participación Estatal Mayoritaria del Municipio, se estima que en poco tiempo se realizará un tendido de fibra óptica para los barrios a los que no llega este servicio.

Acerca de la conectividad, el jefe comunal señaló que “a partir de la decisión política del presidente se declaró a la comunicación como un bien social y no como una mercancía regulada por las leyes del mercado, sino como un derecho que debe ser garantizado por el Estado”. “No queremos que sea meramente testimonial, es un derecho que de verdad queremos verlo ejercido todos los días en nuestra comunidad”, declaró.