El asesoramiento jurídico gratuito a la comunidad ahora es online

Desde el viernes 23 de abril, quienes residen en el ámbito del departamento judicial San Martín de la provincia de Buenos Aires -integrado por los partidos de San Martín, Tres de Febrero, San Miguel, Malvinas Argentinas y José C. Paz- pueden asesorarse online con profesionales del Consultorio Jurídico Gratuito perteneciente al Colegio de Abogados de San Martín. Para ello deberán cumplir una serie de requisitos, establecidos en el reglamento de la institución.

Podrán acceder a la atención gratuita aquellos ciudadanos que residan en los partidos de San Martín, Tres de Febrero, San Miguel, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y que tengan ingresos que se encuentren por debajo del tope establecido por el reglamento del consultorio, posean trabajo o no, estén o no registrados.

Tampoco deben poseer bienes a su nombre; y deberán resolver un tema sobre alimentos, régimen de comunicación, cuidado personal, determinación de la capacidad jurídica, guarda, filiación, inscripción tardía, tutela o rectificación de partida.

El sistema informático desarrollado por la institución, presidida por el abogado Marcos Darío Vilaplana, tuvo por objeto seguir garantizando el acceso a la justicia de quienes más lo necesitan a pesar de la pandemia. El sistema fue desarrollado conforme a lo reglamentado en la Ley de Ejercicio de la Abogacía, y contó con la supervisión de la directora del consultorio, la abogada Silvia Mariana Abriata.

¿Cómo acceder al sistema?

Solicitar el turno en la delegación correspondiente, de acuerdo al partido en donde viven los menores de edad, ingresando en la web del organismo.

Elegir el motivo de la consulta, día y horario; guardar la constancia con el número de turno y clave para acceder al sistema; y cargar la documentación solicitada.

El Colegio de Abogados de San Martín deberá aprobar la solicitud y asignar un o una profesional, y el día del turno se mantendrá una videollamada de asesoramiento.