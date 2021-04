¿En qué horarios y con qué protocolos funcionan los campos de deportes de San Isidro?

Otra alternativa son los deportes náuticos en el Campo 9 para adolescentes de entre 13 y 17 años con kayak, windsurf, stand up paddle y kitesurf, entre otros.

Acerca de la importancia de la actividad física para la salud de los vecinos, aseveró: “Es fundamental, ya quedó demostrado en la cuarentena estricta que la gente no hizo actividad física, subió de peso y hasta tuvo problemas de ansiedad y para dormir”.

En ese sentido, Goyanes hizo hincapié en los protocolos y cuidados que se implementaron desde el inicio de la pandemia. “Funcionaron muy bien y no hay contagios en los campos municipales”, indicó.