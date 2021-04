Adherite a la Factura Digital a través de la Oficina Virtual de AySA, una nueva plataforma tecnológica

AySA recuerda que por gestiones comerciales, los vecinos y vecinas podrán comunicarse al 6333-AGUA (2482), o al 0810-444-AySA (2972) -para Pilar, Moreno, Escobar, Malvinas Argentinas, José C. Paz, Presidente Perón y Merlo- los días hábiles de 10 a 16 hs. También en los canales oficiales de Instagram: @aysa.oficial, Twitter: @AySA_Oficial, y Facebook: AySA.Argentina todos los días de 6 a 24 hs.

This site is protected by wp-copyrightpro.com