Zárate, fuera del AMBA, también volvió a Fase 2 de restricciones

Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de Buenos Aires, estimó que dentro de 10 o 15 días podría haber 50 mil casos de coronavirus. El funcionario dialogó con Radio Mitre y afirmó: “Quisiera que en 15 días estuviéramos en mejores condiciones. Lo más probable es que no estemos con menos casos que ahora. La perspectiva de casos que tenemos en este momento hace que dentro de 15 días o en 10 días estemos en los 50 mil casos”.

