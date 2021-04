Zencich propuso ayuda económica a comerciantes de Merlo

Esta pandemia ha expuesto sin piedad los profundos fallos del gobierno, y al respecto, el líder de la oposición en Merlo expresó: “La salud y la economía son algo que los gobiernos demostraron no poder equilibrar, por eso seguimos acompañando a todos, los que contra viento y marea, siguen dando pelea para no cerrar sus puertas”.

La pandemia del coronavirus no es sólo una crisis sanitaria, también es una crisis social y económica, circunstancias estas que movilizaron al concejal Zencich y el interbloque que encabeza para dar respuesta urgente y coordinada, en la que plantea ofrecer ayuda inmediata a los comerciantes que más lo necesitan.

El concejal de Juntos por el Cambio, David Zencich, aseguró que “los comercios minoristas son los más golpeados económicamente con estas restricciones”, es por ello que propone dos proyectos de ordenanza tendientes a brindar una ayuda económica que alcanzaría los 40 mil pesos a comerciantes no esenciales -gastronómicos, gimnasios y salones de fiesta, entre otros- y eximición de la Tasa de Seguridad e Higiene.

