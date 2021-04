Seguridad: Desbaratan la banda narco criminal del “gordo Eze” en el barrio Villa Alegre de Belén

Luego de una ardua investigación, que consistió en seguimientos a pie y en móvil no identificable, imágenes digitales y filmaciones aportadas por el Centro de Monitoreo de Garín, y la interceptación de compradores previos, la Dirección Antinarcóticos, la Jefatura policial de Estación Escobar, la Secretaría de Seguridad del Municipio de Escobar y la Unidad Funcional de Instrucción Temática de Drogas, les solicitaron al Juzgado de Garantías 3 dos órdenes de allanamiento en la calle Segovia al 500 del barrio Villa Alegre.

