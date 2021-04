Andreotti participó de la liberación de una cría de “Ciervo de los pantanos”, que fue recuperada en el Delta

Por su parte, Jennifer Zimmerman, médica veterinaria de Temikèn, contó el proceso de rehabilitación: “Este animal se encontraba en buen estado, sin embargo, cuando se trata de crías juveniles lo importante es conseguir que no se acostumbren a estar con humanos, es clave para pensar en el momento de su liberación. Logramos que ‘Itatí’ consuma alimentos sólidos rápidamente y de esa manera la pudimos mantener el tiempo necesario en la institución, pero sin tener contacto directo con los cuidadores”.

Toda esta historia comenzó el 2 de febrero, cuando una familia que habita en el Delta la rescató luego de que cazadores furtivos mataron a su madre. A partir de allí el Municipio colaboró en el proceso de recuperación de esta especie en peligro de extinción. Fue trasladada a Temaikèn donde los expertos verificaron su estado de salud e hicieron las curaciones pertinentes y emplearon técnicas en corrales adaptados para que el animal no se amanse. Tras 60 días el Comité Técnico-Científico Ciervo de los Pantanos elaboró un protocolo de suelta en su hábitat natural y se le colocó un collar con rastreador para monitorear el comportamiento durante el primer mes.