Alessandrini, García y Grosso recorrieron el vacunatorio de ATE San Martín

El diputado nacional Leonardo Grosso recorrió junto al titular de ATE Zona Norte, Fabián Alessandrini, y su par de la seccional San Martín, Pablo García, el vacunatorio que se montó en la sede del sindicato.

“Es una alegría recorrer este vacunatorio. Tiene un significado especial por el aporte que el movimiento obrero hace en este momento tan particular”, expresó Grosso.

También agregó que “en estos lugares se respira esperanza, una salida”. “El año pasado reinaba la incertidumbre, hoy tenemos un horizonte. Hay sectores de la política que especulan con las elecciones pero la gente sabe que este gobierno ha hecho enormes esfuerzos para ayudar no solo a transitar la pandemia sino la herencia que dejó gobierno de Mauricio Macri”, añadió.

Consultado por las críticas de la oposición a las últimas restricciones respondió: “Cualquier sociedad para que funcione tiene que cuidar la vida. Esto no debe tener grieta, nuestro pueblo nos lo demanda. Hacemos un llamado a la responsabilidad a la oposición. Necesitamos tiempo para vacunar y que bajen los contagios. Para eso hay que quedarse en casa. Nadie puede comerciar, trabajar o estudiar si hay gente muriéndose por no tener un lugar donde atenderse”.

Por su parte el secretario general de ATE San Martín, Pablo García, señaló: “Estamos muy contento con estas visitas. Lo más importante es que estos lugares existen porque hay vacunas. La oposición dice que fue un fracaso el plan de vacunación y es un éxito. Nosotros aportamos nuestro granito de arena prestando la sede para ser parte de la historia y que termine de una vez esta pandemia que está golpeando a todo el mundo”.

El titular de ATE Zona Norte, Fabián Alessandrini, manifestó: “En primer lugar nos da orgullo ser de ATE. Este sindicato fue el primero en manifestarse en contra de las políticas neoliberales de Mauricio Macri y hoy se pone al frente prestando 14 sedes en toda la provincia para que la población se pueda vacunar. Esto es histórico, nos llena de alegría y esperanzas”.

En ese sentido agregó que “hay que terminar con la chicana permanente”. “Acá es la vida o la muerte. Hay que cuidarse mucho, no solo no hay cama sino que queda poco personal de salud. Si esto sigue creciendo el problema será que no va a haber profesionales con quien atenderse”, amplió.

Por último graficó la situación sanitaria de Vicente López y cruzó al intendente por sus críticas a las medidas del gobierno en los medios de comunicación: “Lo de Jorge Macri es poco serio. Está en todos los canales hablando de la situación del distrito y desnudó la falta de camas de terapias intensivas que sufre el distrito, y nosotros venimos denunciando hace años. Tener 3 camas para más de 300 mil personas es nada”.